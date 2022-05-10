انت الان تتابع خبر بالصور.. إصابة مايان السيد في المكسيك.. الشرطة تجري وراها وعايزة تقبض عليها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة مايان السيد بالكشف عن الإصابة التي تعرضت لها أثناء إجازتها في المكسيك هي والفنانة الشابة أميرة أديب، والثانية نشرت فيديو لها من خلال خاصية ستوري على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، ما حدث لهم في المكسيك.

إصابة مايان السيد في المكسيك

ونشرا أديب فيديو لها على إنستجرام وبجانبها الفنانة مايان السيد في المكسيك، وقالت “إحنا كان هيتم القبض علينا دلوقتي، البوليس وقفنا مرتين النهاردة كان هيقبض علينا، وقالت مايان: كل 5 دقايق البوليس عايز يقبض علينا وكان عندي من يومين برد، وكنت بموت، وحد يقولي إيه ده، ديه قرصه تعبان”.





آخر أعمال الفنانة مايان السيد

وظهرت الفنانة مايان السيد كضيفة شرف في مسلسل الاختيار 3 وهو الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2022 على قناة أون، وقدمت شخصية آية أبنة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وهو الذي جسده الفنان ياسر جلال، وهو تأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرحي وتأليف هاني سرحان.

ومسلسل الاختيار هو بطولة كلاً من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، صبحي خليل والكثير من الفنانين الأخرين.