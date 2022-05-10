انت الان تتابع خبر قصة طلاق وضرب البلوجر أحلام عادل.. والسبب شراء مصليات لأصحابها من العمرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشر خبر طلاق البلوجر الشهيرة أحلام عادل من مصمم الأزياء أحمد العجمي بسرعة البرق، وهذا بعد شهرين من زواجهم، وأثار ضجة كبيرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وأصبح يهتم به جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهم الذين أظهروا التعاطف الكبير معهم.

قصة طلاق وضرب البلوجر أحلام عادل

وذكرت البلوجر أحلام عادل أن السبب الأساسي وراء طلاقها إلى شراء عدد من سجاحيد الصلاة “مصليات”، للعديد من أصدقائها أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية لأداء جميع مناسك الحج والعمرة، وظهرت في فيديو على انستجرام قائلة “أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات، ملحوظة كانت مصلية مش ازازة خمرة”.

تفاعل أصدقاء ومتابعين أحلام معها

وظهر تعاطف وتفاعل جميع أصدقاء ومتابعين أحلام معها بعد إعلان طلاقها، وكتب أحد المتابعين “ممكن ندعي لأحلام ان ربنا يهون عليها أي وجع حاسه بيه لأنها بتمر بوقت يمكن من أصعب الأوقات اللي ممكن تيجي على شخص في الدنيا دي، انتى شخص كويس ومحدش عمره شاف منك حاجة وحشه ولعله اختبار من ربنا ويعدي إن شاء الله وكلنا جنبك”.

بعض المتابعين يرجحون أنها تريد زيادة التفاعل

ورجح العديد من المتابعين أنه من الممكن أن تكون حيلة واختراع قصة جديدة لزيادة التفاعل والشهرة، وبشكل خاص أن سبب الطلاق غير مبرر من وجهة نظرهم، وأنهم يريدوا دائماً أن يلفتوا الأنظار إليهم ويكونوا محط أهتمام الجميع.