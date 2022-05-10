انت الان تتابع خبر والد ياسمين صبري يهدد بالحصول على حقة بالقانون.. بعد طلاق ابنته والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري عن غضبه الشديد من العديد من المواقع الإخبارية، وهو الذي وصفها بالوهمية بسبب العديد من التصريحات الغير صحيحة الذين قاموا بكتابتها على لسانه، وهي من الأشياء التي أزعجته كثيراً.

والد ياسمين صبري يهدد بالحصول على حقة بالقانون

وقام والد الفنانة ياسمين صبري بالكتابة من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً “اسمحولي أتحدث عن مواقع وهمية تستغل الآلام الناس لتحقيق مكاسب باختلاق الأكاذيب مثل موقع عربي نت الذي وضع عن لساني كلمات كذب بخصوص طلاق ابنتي ياسمين وقد وجهت لهم ميل علي موقعهم بتكذيب ما وضع بالموقع عن لساني، أو سأقوم باتخاذ الطرق القانونية لهذه الأكاذيب بما يخص هذه المحنة العائلية بطلاق ابنتي وطلبت تكذيب هذا الخبر، ومرفق الميل والأكذوبة التي وضعوها عن لساني”.

تفاصيل طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة

وكشفت الفنانة ياسمين صبري عن الأسرار الكثيرة التي جاءت حول طلاقها هي وزوجها رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة، وهو لم يقوم بكتابة في عقد الزواج مؤخر أو مهر كبير كما يقال، ووقع الطلاق بشكل فعلي ولم تحصل الفنانة ياسمين عن أي مؤخر أو مهر كما انتشر مؤخراً.

وحدث الطلاق أثناء الأيام الماضية بعد أن اتفق كلاً من الطرفين على الانفصال بهدوء تام، وقبل حوالي عامين وبالتحديد في 17 أبريل عام 2020 احتفل الثنائي بعقد قرانهم بعد شهر من إعلان الخطوبة.