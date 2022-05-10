انت الان تتابع خبر بالحجاب ولباس الصلاة.. إيمي سمير غانم تشعل الجدل حول اعتزالها الفن بصورة مفاجئة شاهد الصوره بنفسك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها صورة جديدة لها، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".إعلانوظهرت إيمي في الصورة مرتدية "إسدال" صلاة.

وتفاعل الكثير من جمهورها مع الصورة المنشورة، في حين تسببت الصورة بإعادة رواج الشائعات حول إمكانية اعتزالها للفن.واحتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلادها يوم 31 مارس الماضي. وقدمت "إيمي" خلال مشوارها أعمالا كوميدية أبرزها: (عشان خارجين، زنقة الستات، نيللي وشريهان، عزمي وأشجان، تيتة رهيبة، عسل أسود).

وكان آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، المسلسل الإذاعي "اتنين في واحد" بطولة: دياب، أشرف زكي.وحققت إيمي نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "سوبر ميرو"، الذي عرض 2019، بطولة الراحل سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة.