انت الان تتابع خبر ابنة هيفاء وهبي بظهور ساخن بفستان شفاف وتعليق شاب أردني يحدث تفاعلاً كبيراً.. صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أطلت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الجمهور بإطلالة وصفت بـ "الفاتنة"، فيما تفاعل الجمهور بشكل كبير ليبرز تعليق لحساب شاب أردني لقى صدى كبيراً.

وفي التفاصيل، شاركت زينب فياض الابنة الأولى للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة لها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، حيث ظهرت مرتدية فستاناً أبيض اللون وشفاف من جهة الأكمام والصدر.

واختارت زينب تسريحة كلاسيكية مميزة ومكياجاً قوياً أبرز ملامحها الأنثوية، فيها اختارت خلفية ليلة أضفت مزيداً من الجو الدافئ الرومانسي على الإطلالة.

وأرفقت زينب إلى جانب الصورة تساؤلاً مرحاً قالت فيه: "سلوني ما جاييني نوم انتو شو موعيكن لهلاء؟"، لتضيف أيضاً: "تابعيني النايمين: خبرونا السر وقت تفيقوا كيف عم تنامو؟".

وانهالت التعليقات من قبل جمهور زينب الذين يتجاوز عددهم مليون شخص يتابعون حسابها الرسمي، حيث تغنوا بما وصفوه "تركة هيفاء"، أي جمالها وأنوثتها.

ومن بين التعليقات التي حازت على عدد كبير من الردود، تعليق حساب يحمل اسم "ابن الصحراء الأردنية" جاء رداً على السؤال الذي طرحته زينب، حيث أجاب: "والله فاتح على صور الماما وبقارن فيها معك.. متأكدة انك بنت هيفاء وهبي؟!".

وكانت الردود على التعليق حادة نوعا ما، حيث تساءل معظمها عن المغزى وهل المقصود أن زينب تدعي كل هذه السنوات بأنها ابنة هيفاء وهبي؟! وهو احتمال وصف بأنه "جنون!".