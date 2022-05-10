أشرف زكي: نستعد بما هو أقوى من مسلسل الاختيار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:25 مساءً - فجر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الأعمال الفنية الوطنية خلال الفترة المقبلة.

قال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء" نستعد بما هو أقوى من مسلسل الاختيار وحاجة كبيرة أكثر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الفنية، أن :"حملات مأجورة وياما دقت علي الراس طبول".

عبر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الفنية، عن عميق تقديره بقرارات الإعفاء الضريبي، مؤكدا أن هذا الأمر والقرار لقى القبول من جانب الفنانين.

وتساءل أشرف زكي وقال: كيف أدفع ضرائب من لقاء مجاني ولم احصل منه على أي أموال.