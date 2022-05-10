الفنانة عواطف حلمي عن حفيدها نور النبوي: نور عيني ومكنتش عايزاه يمثل (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة القديرة عواطف حلمي، أنها لم تكن موافقة على انخراط حفيدها نور خالد النبوي في مجال التمثيل، مؤكدة أن “سكته صعبة”.

وقالت حلمي، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نصف الحدوتة” على قناة “CBC”، إن نور هو حفيدها من ابنتها، الزوجة الأولى للفنان خالد النبوي، مشيرة إلى أنها لم تكن موافقة على اتجاهه للتمثيل؛ لأنها تشفق عليه من متاعب المهنة التي لا يعرفها الجمهور العادي.

وأضافت “والله ما كنت عايزاه يمثل، لأن ده مشوار صعب والسكة دي صعبة والناس بتفتكر أنها سهلة وبتجيب فلوس.. الطريق ده صعب، الواحد لازم ينحت في الصخر عشان يطلع، مش سهل، فمكنتش عايزاه”، مؤكدة أنه يمتلك موهبة كبيرة ويحب التمثيل، وهو ما سيؤهله للنجاح.

وعبرت الفنانة عن سعادتها الكبيرة بنجاح حفيدها، وتغزلت به على الهواء قائلة: “ده حبيبي قلبي وعسل، الله أكبر عليه، ربنا يبعد عنه العين يا رب”.

وكان نور خالد النبوي قد خطف الأنظار في موسم رمضان الماضي، من خلال مشاركته في مسلسل “راجعين يا هوى” مع والده الفنان خالد النبوي، موضحا أن المخرج محمد سلامة عرض عليه تجسيد هذه الشخصية، وأنه كان سعيدًا جدًا بالدور، لكنه سأل المخرج في البداية: هل كان والده سببًا في ترشيحه أم لا؟ وهو ما نفاه المخرج تماما.