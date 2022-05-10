انت الان تتابع خبر ممكن اتضرب من أي ممثل إلا 3 فنانين.. مي عز الدين أشعلت ضجة وكشفت أسماء من لا يحق لهم الاقتراب منها وضربه اليكم من يكونواا! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار تشير الى ان رجل الاعمال ​أحمد أبو هشيمة​ قد ارتبط بالممثلة ​مي عز الدين​ بعد انفصاله عن زميلتها ياسمين صبري.

وفي لقاء قديم جمعها مع الإعلامية، رغدة شلهوب، في برنامج "100 سؤال"،قالت إنها ليس لديها مانع أن تتعرض للضرب في السياق الدرامي إلا من 3 ممثلين.

وأضافت مي: ممكن اتضرب من أي ممثل إلا أحمد زاهر ونضال الشافعي وخالد النبوي، والسبب اندماجهم الكبير في العمل.

وعن أفضل الألقاب المحببة لديها هو "البرنسيسية" وقد وصمت يدها بتاتو البرنسيسة في لندن لحبها لفانز فيلم عمر وسلمي ،وأن والدتها تعاملها معاملة البرنسيسات.