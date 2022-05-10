انت الان تتابع خبر اتفرج فضيحة لطفية باب الحارة دون ملابس بحمام السباحة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابها الخاص على انستغرام، نشرت الممثلة السورية ​ليليا الأطرش​ مجموعة صور لها من أحد المنتجعات السياحية في ​دبي​من، حيث ظهرت جزئها العلوي، من داخل حمام السباحة وهي تشرب القهوة المثلجة مرتدية المايوه، وفي صورة أخرى نشرتها ظهرت ممدة وهي تستمع بالحمام الشمسي وظهر منها جزئها السفلي.

وتفاعل المتابعون مع صور ليليا الأطرش، أشادزا باطلالتها وجمالها، بينما تعرضت للانتقادات الحادة من قبل بعض المتابعين الذين اعتبروا ظهورها الجريئ فضيحة بحقها، مطالبينها بحذف الصور.

هذا وتصدر مقطع فيديو ظهرت فيه، الاطرش الى جانب طليق الفنانة اليمنية بلقيس رجل الاعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف فتحي التريند، من دون ايضاح سبب لقائهما او المكان، حيث تداول المتابعون الفيديو بشكل مكثف وسط تساؤلات عن العلاقة التي تجمعهما، واشار الكثير منهم الى ان لقائهما جاء ضمن سحور رمضاني.

وكانت قد ضجت الصفحات الفنية، ومواقع التواصل، خبر ارتباط "لطفية" نجمة باب الحارة مع المطرب العراقي ماجد المهندس، وذلك بعد ان نشرت الفنانة عبر حسابها في إنستغرام صورة تجمعها مع المهندس، بالتزامن مع عيد الحب، علقت عليها: "لأن ذوقيغير وفوق المستوى يوم أحب …أحب شيء ما له مثيل"، ما أثار موجة من التساؤلات حول ارتباط الثنائي.

وعلى صعيد آخر، غابت ليليا الأطرش عن الدراما السورية للموسم الرمضاني الثالث على التوالي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "حركات بنات"، ومسلسل "وهم" والجزء الثاني من "حرملك".