انت الان تتابع خبر ممثلة سورية تكشف عن تشوه منعها من استكمال مسيرتها في الفن اتفرج من تكون والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة ميريانا معلولي عن معاناتها من أزمة صحية خطيرة أشبه ما يكون بالحزام الناري الذي ظهر على وجهها وشوهته، وهو ما استدعى ابتعادها عن الوسط الفني.

وأضافت معلولي أن حزنها الشديد وكبتها المتواصل لمشاعرها كانا سبب حالتها الصحية، مُشيرةً إلى أنها حساسة للغاية.وأوضحت أنه تملكها شعور بعدم الرضا بسبب القسمة غير العادلة في الأعمال الفنية، وبسبب المشاكل التي تلاحقها في الوسط رغم أن لا علاقة لها بها.

وأشارت إلى أنها تعاني من الإكتئاب في الوقت الحالي بسبب شعورها بالوحدة بعد غيابها عن الوسط وذلك بعدما كانت تعيش حياة مليئة بالأحداث والأشخاص والأصدقاء.

يذكر أن الفنانة السورية ابتعدت عن الساحة الفنية قبل عدة سنوات، وتوجَّهت للعيش برفقة عائلتها في الإمارات العربية المتحدة لرغبتها في الراحة بسبب معاناتها الصحية.