نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول تعليق من زوج البلوجر أحلام عادل على واقعة الطلاق والضرب: بنطبع على بعض (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد ساعات من خروج البلوجر والإنفلونسر أحلام عادل، عن صمتها وسرد حكاية خلافها مع زوجها مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، بشأن الانفصال والطلاق وقصة تعرضها للضرب أثناء تأدية فريضة العمرة، كشف أيضا الزوج كواليس ما حدث بينهما، طالبًا منها السماح والعفو عما بدر منه، وذلك في بث مباشر، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

«يا أحلام حقك عليا، أنا أسف وغلطان في حقك».. بتلك العبارة تحدث أحمد العجمي، زوج البلوجر أحلام عادل، ردًا منه على واقعة الطلاق والضرب أثناء أداء العمرة: «أول مرة أعمل فيديو وأطلع اتكلم فيه، حصل بيني وبين أحلام شد في العمرة، خلاف وشديتها وزقيتها وده مكنش لازم يحصل خالص، لما رجعنا من العمرة صالحتها وكنا كويسين، وبعدين حصل خلاف تاني، وزعلت مني وافتكرت كل اللي كنت بعمله».

وتابع الزوج أحمد العجمي، خلال البث المباشر، عبر «إنستجرام»: «أتمنى متزعلش مني والدنيا تروق وتدعولنا بأن ربنا يصلح الحال إن شاء الله، هي سنة أولى جواز فيها شد وكل حاجة، ولسه في طباع وعيلتين بيتعرفوا على بعض، وبنطبع على طباع بعض وربنا ييسر الدنيا، هروح لحد متخصص وأعرف أزاي نتعامل مع بعض ونتفاهم سوا، أدعولنا ربنا يهدينا، الكلمة الكويسة بتفرق».

البلوجر أحلام عادل تروي كواليس الطلاق

كانت تحدثت البلوجر والإنفلونسر أحلام عادل، عن كواليس طلاقها من زوجها، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة، علشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات، ملحوظة كانت مصلية مش أزازة خمرة».

زيجة سريعة لأحلام عادل وأحمد العجمي

في مطلع شهر مارس الماضي، فوجئ جمهور ومتابعو البلوجر المصرية أحلام عادل، بإعلانها خبر ارتباطها وتحديد موعد زواجها من البلوجر أحمد العجمي.

كانت أحلام عادل لا تزال في مرحلة التعافي كما يطلق عليها، بعد فسخ خطبتها السابقة لهذه الزيجة وعلقت أحلام مازحة في أحد التعليقات على هذا الخبر “الموف أون بقى بيتعمل بسرعة، ربع ساعة لو قابلت شخص وسيم”.

أثار خبر زفاف أحلام انتقادات البعض، بينما تمنى لها آخرون السعادة مؤكدين أنها اتخذت القرار الصحيح في مسيرة حياتها.

زفاف أحلام الأسطوري

وصف البعض زفاف أحلام يوم 11 مارس الماضي، بأنه كان زفافا أسطوريا ملأ أرجاء السوشيال ميديا، بالصور ومقاطع الفيديو.

وارتدت أحلام فستان زفاف أبيض عاجي منفوش، وتبادلت مع زوجها الكثير من الصور والفيديوهات الرومانسية.

كما تداول كثيرون مقاطع فيديو مختلفة من غناء أحلام وزوجها في الزفاف لبعضهما البعض، معبرين عن سعادتهما ورومانسيتهما الشديدة، وسعادتهما بهذا الزواج.

شهر عسل أحلام عادل

وقررت أحلام عادل وزوجها مشاركة متابعيهما تفاصيل شهر العسل الرومانسي الذي قررا قضاءه في جزر المالديف مرورا بدبي.

وشهد متابعو أحلام عادل الكثير من اللحظات الرومانسية التي جمعت بينها وبين زوجها في المطار وفي المالديف.

وحذر بعض متابعي أحلام من تعرضها للحسد، ولكنها أصرت على مشاركة لحظاتها السعيدة معهم كما شاركتهم تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها.