انت الان تتابع خبر بريانكا شوبرا استأجرا رحم لأجل ابنتها.. نشرت صورتها بعد 100 يوم في العناية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعد الفنانة الهندية بريانكا شوبرا واحدة من أبرز النجمات الأكثر تفاعلاً ونشاطاً على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي تشارك كل متابعيها ومحبيها روتينها ونشاطها اليومي سواء في الحياة الفنية أو الشخصية، وذلك لأنها تتمتع بجمال مميز على مستوي العالم.

بريانكا شوبرا وضعت طفلتها في يناير 2022

وحرصت النجمة العالمية بريانكا شوبرا على مشاركة صورة مولودتها الجديدة وهي التي وضعتها في شهر يناير الفائت، وأخفت جميع المعالم الخاصة بوجهها ووضعت عليها قلب باللون الأبيض، وظهرت مع نجلها نيك جوناس، وأطلقت على ابنتها اسم “مالتي”.

بريانكا شوبرا استأجرت رحم لأجل ابنتها

وأعلنت النجمة الهندية عن الكواليس الخاصة بمكوث ابنتها في العناية المركزة لمدة 100 يوم، وهذا بسبب ولادتها قبل موعدها، وتعتبر الفنانة بريانكا شوبرا هي أم بديلة للطفلة “مالتي” بعدما استأجرت رحم حتى تكون قادرة على الإنجاب وأن تحصل على لقب أم، وشاركت الصورة على انستجرام، وكتبت قائلة “نحن نؤكد بسعادة غامرة أننا استقبلنا طفلًا بواسطة أم بديلة، ونسألكم أن تمنحونا الخصوصية خلال ذلك الوقت المميز الذي نركز فيه على عائلتنا، شكرا جزيلا لكم”.

سبب استئجار بريانكا رحم

وفي وقت سابق تحدثت بريانكا عن السبب وراء استئجار الرحم، وهو أنها تعاني من الكثير من المشاكل الصحية التي توجد في الخصوبة، وهي التي تمنعها من الحمل بشكل طبيعي أو من خلال التدخل الجراحي، وبشكل خاص بعدما وصلت لـ 39 عاماً، وقالت “خشيت من حدوث معاناة لي أو للطفلة خلال الحمل