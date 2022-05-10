انت الان تتابع خبر أما زلتم تتذكرون (زليخة) بطلة مسلسل يوسف الصديق .. اتفرجوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد ان صارت عجوز.! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حقق مسلسل يوسف الصديق، نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه قبل 13 عاما، وعلق في أذهاننا دور امرأة العزيز التي أحبت يوسف حتى وصل بها الأمر أنها تخلت عن كل شيء وزهدت الحياة مقابل الوصول إليه.

وظهرت عليها ملامح التقدم في العمر، وظهر الشعر الأبيض في رأسها، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها مازالت جميلة حتى الآن وذات ملامح هادئة بريئة.

كتايون رياحي من مواليد 31 ديسمبر 1961 تبلغ من العمر 60 سنة، حصلت على درجة البكالوريوس في الآداب، اعتزلت الفن عام 2009 لتبدأ بأعمال خيرية لمعسكرات اللاجئين المسلمين من أهالي ميانمار وإفريقيا وأفغانستان.

يوسف الصديق مسلسل إيراني يروي قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته وقومه حتى وصل لمقام عزيز مصر في كثير من الأحداث المشوقة التي تدور في 45 حلقة مدة كل حلقة 45 دقيقة.