نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ملاحقة من الشرطة وقرصة ثعبان واشتباه في كورونا.. ماذا جرى لـ مايان السيد وأميرة أديب في المكسيك؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مايان السيد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” عبر خاصية الستورى بصحبة أميرة أديب.

وقالت أميرة أديب: “إحنا كان هيتم القبض علينا دلوقتي، البوليس وقفنا مرتين النهارده كان هيقبض علينا”، وأضافت مايان السيد: “كل 5 دقايق البوليس عايز يقبض علينا”.

وتحدثت مايان السيد عن تعرضها إلى وعكة صحية قائلة: “كان عندي من يومين برد، وكنت بموت، وحد يقولي إيه ده، ديه قرصة تعبان!”.

بينما كشفت أميرة أديب عن تعرضها إلى وعكة صحية شديدة أيضا قائلة: “لازم أعمل مسحة كورونا، لأني تعبانة، ولو طلعت كورونا يبقى كملت”.

مايان السيد ترد على منتقدي ملابسها

مايان السيد ردت على هذه الانتقادات عبر سلسلة تغريدات لها على تويتر كتبت فيها :”لقد اكتشفت أنه عندما تختار التجاهل وعدم إعطاء أي أهمية للتعليقات السلبية والحكم عليك، فإنك تصبح أكثر سعادة وتعيش بحرية”.

مايان السيد اعلنت ايضا عن بحثها عن توأم روحها في تغريدة أخرى على تويتر قائلة: “أحتاج من توأم روحي أن يعثر علي الآن.. أنتظره من فترة طويلة”.

إجازة مايان السيد في المكسيك

مايان السيد كانت قد حرصت طيلة الأيام الماضية على مشاركة متابعيها على انستجرام، بتفاصيل رحلتها الى المكسيك حيث تزور الأماكن الطبيعية والمناطق الاثرية، والتقطت بعض الصور في المعلم التاريخي Zapotecs في أواكساكا وهو أقدم مركز حضري في أمريكا الوسطى.

وظهرت مايان السيد في معظم إطلالاتها بملابس صيفية، وتحديدا ارتدت الفساتين الملونة والمكشوفة في نواحي متعددة من أجزاء جسمها، فيما تركت شعرها الكيرلي على طبيعته، واكتفت بمكياج خفيف.

مايان السيد

قالت الفنانة مايان السيد، إن الشخصية التى تلعبها فى رمضان ٢٠٢٢ هذا العام تدعو للفخر، فهى تلعب دور ابنة الرئيس السيسي.

وأضافت “السيد”، خلال حوارها ببرنامج “تفاعلكم”، المذاع على فضائية “العربية”، أنها تحب الفنان ياسر جلال على المستوى الشخصى، والاختيار ثانى عمل يجمعهما، معلقة: “قام بدور الرئيس السيسى بإتقان شديد”.

وأشارت مايان السيد، إلى أنها سعيدة بتقديم دور فتاة مصابة بالتوحد، وتابعت: “خصوصاً أننا لم نر ذلك من قبل، وكنت أشعر بمسئولية تجاه هذا الدور”.

وأكدت مايان السيد، أن صورتها أمام الكعبة كان الهدف منها توثيق اللحظة، ولم تكن تتخيل كمية التعليقات السلبية بعدها ولكنها لم تهتم.

وأكملت مايان السيد، رداً على هجوم الفنان مصطفى درويش عليها: “اللى عايز يقول حاجة يقولها أنا بحترم آراء الجميع، ولكن لا أفضل أن يتحدث شخص عنى بطريقة لا تليق”، موضحة أنها لم تعد تهتم بالتنمر والتعليقات السلبية.

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