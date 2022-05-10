ندي موسي تخطف الانظار في أحدث جلسة تصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:22 مساءً - نشرت الفنانة ندي موسي عدة صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ندي موسي في الصور من أحدث جلسة تصوير لها ، مما نال إعجاب متابعيها.

ندي موسي تشارك متابعيها كواليس "المشوار".. شاهد ندي موسي تروج لمسلسل المشوار في أحدث ظهور

"المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية فى شركة المكس للملاحات فى الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما فى منزل وصيفة وهى خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة فى التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.