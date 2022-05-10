صناع الفيلم السعودي جنون: المملكة ستشهد نقلة في صناعة السينما خلال سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:22 مساءً - عبر صناع الفيلم السعودي "جنون" عن فخرهم بتواجد السعودية كضيف شرف في مهرجان مالمو السينمائي بالسويد، قائلين "صراحة شئ يدعو للفخر أن تكون السعودية ضيف شرف لهذا المهرجان العظيم خصوصا وأن لدينا أفلام سعودية وشعب وناس نفخر بهم".

وأكد صناع الفيلم السعودي "جنون" ، أن المملكة في ظل ما تشهده من تطورات متسارعة ستشهد نقلة في صناعة السينما خلال سنوات.

وشاركت السعودية في البرنامج الرسمي للمهرجان بـ٣ أفلام إلي جانب فيلم "جنون" .

وفيلم "جنون"، وهو أول تجربة روائية طويلة للمخرجين معن بن عبد الرحمن وياسر بن عبد الرحمن، ويروي قصة شاب يريد أن يصبح مدون فيديو، فيسافر مع زوجته وأعز أصدقائه إلى جنوب كاليفورنيا، على أمل التقاط صور لأحداث خارقة للطبيعة، ولكن حين تتحقق أمنيته، يواجه صعوبات غير متوقعة.