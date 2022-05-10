انت الان تتابع خبر إصابة لقاء الخميسي بالشلل تصدم قلوب الملايين.. الجميع يسأل الله أن يشفيها والسبب مؤلم ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأحاديث عن إصابة الفنانة الشهيرة لقاء الخميسي بالشلل لفترة بعد إصابتها بتمزق عظلي وهو ما أكّدته.

وأكّدت الفنانة أنها تعرّضت لتمزق في أربطة القدم أثناء أدائها حركة عنيفة وهو ما يسبب شللاً للقدم لفترة.

هذا وسرعان ما تفاعل الجمهور مع الصورة، وتلقّت العديد من التعليقات التي تدعو لها بالشفاء العاجل.في السياق الفني كان مسلسل "إجازة مفتوحة" آخر أعمال لقاء الخميسي الدرامية، وهو من نوعية أعمال الـ40 حلقة، وقد حققت نجاحاً باهراً من خلال الشخصية المركّبة التي قدمتها فيه.