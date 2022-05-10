تعرف على الشخصية التى يحلم محمد عادل بتقديمها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:28 مساءً - كشف الفنان محمد عادل عن الحلم الفني الذي يتمنى خروجه للنور فى حوار صحفى ، لديّ حلم بتقديم شخصية المخرج الراحل عاطف الطيب في السينما وبالفعل نجهز لهذا المشروع منذ عامين وهو بعنوان "الطيب" وهو فيلم روائي طويل وأجسد فيه شخصية هذا المخرج العبقري وأشارك في كتابته أيضًا.

يذكر أن محمد عادل كانت بداية معرفة الناس به وبداية خطواته الراسخة في عالم الفن من خلال "خطوات الشيطان" عام 2013 فقد كان "وش الخير عليه " كما أكد في حواره لليوم السابع، وكان هذا العمل خطوة مهمة في مشواره، وتجربة جديدة بتقديم مسلسل بداخله برنامج، وحقق هذا العمل نجاحا كبيرا، وبعدها قدم "دهشة" مع يحيي الفخراني، ومع النجم عادل امام "أستاذ ورئيس قسم"، ولكن مسلسل "طريقي" حقق به نجاحا كبيرا مع الناس، وقدم عام 2016 مسلسل مهم جدا ومن اهم ادواره وهو مسلسل "المغني" الذي قدم فيه شخصية شاب منتحل شخصية الكينج محمد منير وبيحبه جدا، لكن المسلسل لم يأخذ النجاح الذي يستحقه لأسباب كثيرة.