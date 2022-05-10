أحمد يونس يشعل تويتر بـ”صباحك ومطرحك”.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:28 مساءً - تصدر هاشتاج "ابدا بسعادة مع يونس" تريند تويتر، مع البدء فى إذاعة حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090.

وقبل ميعاد بدء حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" روج الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" للبرنامج، وعلق قائلا: "ابدأ يومك بأحلى صباح فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090 الساعة 7 صباحا".

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "ابدا بسعادة مع يونس"، وقالوا: "الـ 3 ساعات بتوع صباحك ومطرحك عاملين زى القطر بيخلصوا بسرعة"، "يونس عظمة أوى والمود واختيارات الأغانى ملهاش حل".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.