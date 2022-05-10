البلوجر أحلام عادل تعلن عن طلاقها عبر الإنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:28 مساءً - كشفت البلوجر أحلام عادل، أمس، عبر خاصية "ستورى" على إنستجرام، عن طلاقها من مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمى.

وبعد اختفاء البلوجر أحلام عن السوشيال ميديا لمدة أيام قليلة، بدأ البعض من متابعيها إرسال الكثير من التساؤلات عن سر اختفائها.

شاركت أحلام خلال خاصية "ستورى" عبر إنستجرام، بعض تساؤلات محبيها ودعمهم لها، ما أثار حالة من الجدل والحيرة بين متابعيها، وخصوصا بعد قيامها بحذف الصور التى تجمعها مع زوجها، وإلغاء المتابعة له عبر صفحته على "إنستجرام"، ولكن الثانى لم يحذف أى صور بينهما.

وظهرت البلوجر آية مكرم فى فيديو نشرته عبر "قصتها" على إنستجرام، وهى تطالب محبى أحلام عادل بالدعاء لها، وعلقت على الفيديو "ارجعى من تانى قوية كالعادة".