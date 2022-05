طرح برومو الجزء الثاني لفيلم Avatar: The Way of Water

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:28 مساءً - طرحت شركة "20th century fox"، الإعلان الدعائي للجزء الثاني من فيلم أفاتار تحت اسم Avatar: The Way of Water.

الإعلان الترويجي أعطى لمحة عن المناظر الطبيعية المذهلة بصرياً لباندورا ، وهو قمر خارج المجموعة الشمسية شبيه بالأرض ، لعملاق الغاز بوليفيموس من نظام ألفا سنتوري ، والذي كان أيضاً مكاناً للفيلم الأصلي.

وتصدّر هاشتاغ 2 Avatar الترند على تويتر، بالاضافة أيضاً الى هاشتاج AvatarTheWayOfWater حيث نشر الاف المغردين من جميع أنحاء العالم لسعادتهم بالجزء الجديد من الفيلم.

ومن المقرر ان تستقبل دور العرض السينمائي هذا العمل المنتظر في 16 ديسمبر من العام الجاري.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Avatar عام 2009 دارت أحداثه في (القمر الفريد باندورا) الذي يكتشف مجموعة من البشر احتوائه على معدن فائق الأهمية من الناحية الاقتصادية، يقومون بتنفيذ خطة محكمة لغزوه على الفور.

لكن على هذا القمر تعيش كائنات زرقاء البشرة تٌدعى (نافي) يتمتعون بحب جارف لكوكبهم وطبيعته المدهشة، ويتصلون معه جسدياً ونفسياً، لذا عندما يبدأ هؤلاء في الدفاع عن كوكبهم، ينضم إليهم بعض البشر ليواجهوا قادة الغزو في معركة طاحنة ستحدد مصير باندورا والبشر إلى الأبد.