الحلقة 11 من الاختيار 3.. تسريب لـ خيرت الشاطر حول إنشاء أسامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:28 مساءً - حقق مسلسل "الاختيار 3" نجاحا كبيرا، وتصدر قائمة المشاهدات فى موسم دراما رمضان 2022.

وحمل مسلسل "الاختيار 3" رسالة هامة عنوانها “القرار”.

وكان للمقاطع المصورة والصوتية المسربة ضمن حلقات المسلسل الذي جاء في 29 حلقة، دور كبير في انتشار العمل الفني المرتبط بفترة هامة عاشتها مصر.

وتضمنت الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 3، تسجيل جديد لمحمد مرسي أثناء حديثه مع خيرت الشاطر حول إنشاء أسامة ياسين فرقة "95" أثناء ثورة يناير 2011 للتدخل في مسار الأحداث.

وقال محمد مرسي، إنه وجماعته كان لديهم أخبار عن تحضير محمد رجب أمين عام الحزب الوطني لحوالي 3 آلاف شخص في مقر حزبه للاحتماء بهم، فقال له: " هنجيب لك 30 ألف في ساعتين فلم نفسك أحسنلك".