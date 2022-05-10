انت الان تتابع خبر هنا الزاهد تتعرض لعملية نصب مع شقيقتها وتتوعد المتورطين بالإفصاح عن هويتهم اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن تعرضها لعملية نصب هي وشقيقتها من قبل أفراد آخرين، حيث نشرت ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت:

وعن البلاد العربية التي تريد هنا زيارتها قالت: "المغرب تاني وتونس والجزائر"، وعندما سئلت عن ممثلين "زمان" التي أرادت العمل معهم قالت "رشدى أباظة وعمر الشريف، وأحمد رمزى"، كما ردت هنا بطرافة على سؤال هل تعرضت للتنمر من قبل وقالت: "ايوة وانا في المدرسة وكانوا بتنموا على مناخيرى ولما كبرت عملتها بسبب إنها عملتلى عقدة".

وعن هوايتها غير التمثيل أشارت هنا أن هوايتها هى الرسم، كما تحدثت عن كواليس عملها مع النجمة دنيا سمير غانم فى مسلسل " في لا لا لاند" وقالت "كانت أجمل كواليس رغم اننا كنا بنصور فى تايلاند ودنيا من أجمل الشخصيات اللى قابلتها"، فى حين ذكرت الزاهد أن مطربها المفضل هو النجم تامر حسنى، وان أكلتها المفضلة ليست السوشي إنما "ملوخية وفراخ من غير عضم".