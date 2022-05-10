انت الان تتابع خبر اتفرج – نسرين طافش تبرز مفاتنها بـ”الكاش مايوه” والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية الجنسية نسرين طافش فديو جديد لها ، ولذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نسرين طافش حافية مرتدية كاش مايوه مكشوف من منطقة الصدر ،أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها.

واثارت هذا الفيديو أعجاب الكثير من جمهورها حيث حظيت بكثير من التعليقات مثل لك جماااالك يا عضم الرقبة -بجناني ياحلا ممثلا ابدعتي بدور عزيزه اموت فيكي يااحلا ممثلا فخور فيكي – ملكة- كل الحب لنجمتنا الغالية الحبيبة نسرين وكل التقدير لإبداعك المتميز والمتفرد في المسلسل، بالتوفيق لك ولجميع طاقم العمل، و للمخرج الرائع، والمنتج وكاتب القصة-يقبرني الخالق .

آخر أعمال نسرين طافش

كان مسلسل “الوجه الاخر “، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.

وأحتفلت تنسرين طافش بعيد ميلادها خلال الأيام القليلة الماضية والتي لم تكشف عن عمرها حتي الآن.