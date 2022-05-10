انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مخاوف رحمة أحمد في الحياة.. أكثر شئ يصيبها بفوبيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رحمة أحمد بالكشف عن الكثير من المخاوف الخاصة بها أثناء مشاركتها في مسلسل “الكبير اوي 6″، وهو الذي شاركت به في الماراثون الرمضاني 2022، وحصل على نجاح كبير وحقق نسب مشاهدة عالية.

مخاوف رحمة أحمد في الحياة

وأكدت رحمة أحمد أتها كانت مرعوبة كثيراً وفي لحظات كانت تبكي كثيراً خوفاً من الفشل في التجربة الجديد، وقالت “كانت خطوة مهمة ومحتاجة استغلها مظبوط، وأني أكون عند حسن ظن الناس اللي وثقت فيا”، وحففت نجاح كبير في مسلسل “الكبير أوي 6” في تقديمها شخصية مربوحة زوجة الكبير وهو أحمد مكي، وخاصة أنها أول بطولة حقيقية تؤديها.

رحمة أحمد وانتشارها بين الجمهور

وتحدثت رحمة أحمد أثناء حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” الذي يبث على قناة أون الفضائية، إتها عملت في مسرحية “أمين وشركاه” مع الفنان أحمد أمين وهو لم يساعدها في الانتشار جماهيرياً، وأيضاً أنها كانت تؤدي أكثر من شخصية في العمل، وبالتالي كان من الصعب على الجمهور التعرف عليها بعد انقضاء العمل.

بداية رحمة أحمد في التمثيل

وبدأت الفنانة رحمة أحمد رحلتها في مجال الكوميديا جاء بعد مسرحية “الإرهاب والكباب”، وتستعد للمشاركة مع الفنان أحمد امين في برنامج “أمين وشركاه” في 2019، وهي كانت تعمل في المجال الطبي، واضطرت أن تترك مجالها وأن تتجه إلى احتراف التمثيل.