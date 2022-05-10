انت الان تتابع خبر اتفرج - ست الأميرات نرمين الفقي تتمايل أمام البحر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة نرمين الفقي، صور جديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” حيث ظهرت أمام البحر وتتمايل وكأنها ترقص وضع القليل من المكياج وترك شعرها علي ظهرها معلقة :من قلبي بشكركم علي كلامكم الجميل ربنا يسعد الجميعوحصلت نرمين الفقي، علي الكثير من التعليقات مثل : كل سنه وبكل فصولها الأربعه والعمر كله وانت في سعاده دائما وراحة بال وستر وصحه يا حبيبة قلبي الجميله وربي يحفظك ويحميكي من كل شر وعين -يارب كل لحظه وانتي سعيده ومبسوطه وفرحانه ديما ويحفظك ياست الاميرات.

أعمال نرمين الفقي

ويذكر أن نرمين الفقي شاركت في مسلسل النمر الذي تم عرضه في شهر رمضان السابق علي القنوات الفضائية بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد.

واوضحت نرمين الفقي التي قامت بتقديم شخصية شمس الحلق في هذا المسلسل أن صوتها اتشرخ أكتر من مرة، حتي استطيع تقديم شخصية شمس وانها لم تكن تستطيع أن تكمل هذا المسلسل بسبب هذا الشرخ.