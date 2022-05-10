انت الان تتابع خبر خست 40 كيلو| فنانه شهيرة تفاجئ الجمهور بـ جسم صادم.. لن تتخيل كيف أصبحت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة دينا محسن الشهيرة بـ “ويزو”، بإطلالة مختلفة عما اعتاد عليها الجمهور. وظهرت ويزو في الصور بجسم نحيف قليلا عما كانت عليه، حيث لاحظ الجمهور أنها فقدت الكثير من وزنها، معلقين : “بقيتي كدا ازاي، خسيتي اوي”.

جدير بالذكر، أن الفنانة دينا محسن (ويزو)، نجمة فريق مسرح مصر، كانت قد انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها فى فيلم تماسيح النيل، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي،هنادي مهنا، محمد ثروت،سليمان عيد،محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.



