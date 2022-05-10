انت الان تتابع خبر بتغريدة مسيئة مغلفة بالتسامح.. ميريام فارس ترد على إليسا اتفرج فيديو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أشعلت تصريحات المطربة اللبنانية إليسا عن مواطنتها ميريام فارس، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قالت إن الأخيرة بـ 100 وجه وليست بوجهين فقط، وذكرت دعمها لصاحبة "غدارة يا دنيا" في ظل أزمتها عندما قالت أن أجرها بات ثقيلا على مصر.

وعلقت الفنانة اللبنانية برسالة تسامح، مطالبة الجميع بعدم الرد على إليسا، وأرجعت هذا الأمر إلى وجودنا بشهر رمضان المبارك، وكذلك أسبوع عيد الفصح، وكتبت أمس الخميس، وقالت "بليز ما حدا يرد.. نحنا بشهر رمضان.. شهر المحبة والتسامح.. وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح.. مش حرزانة".

كلمات صاحبة "مكانه وين" لم تنه المسألة بل أشعلت الخلاف بسبب التغريدة المرفقة، ودخل جمهور النجمتين في صراع شديد بالتعليقات، وأخذوا يتبادلون الهجوم، حيث ظل كل فريق يدافع عن نجمته المفضلة.