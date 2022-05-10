صناع وأبطال فيلم ”الطريق الى إيلات” في لقاء بمكتبة الإسكندرية احتفالا بمرور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:25 صباحاً - تستضيف مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي، اليوم الثلاثاء، أبطال عملية إيلات، وذلك احتفالا بمرور 52 عامًا على ذكرى العملية الثالثة لهجوم الضفادع البشرية على ميناء إيلات الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يحضر الندوة صناع وأبطال فيلم "الطريق الى إيلات" الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة، وعلي راسهم مخرجة العمل إنعام محمد علي، ومدير التصوير الأستاذ سعيد شيمي، وكل من الفنانين هاني كمال، محمد عبد الجواد، علاء مرسي، والناقدة ماجدة موريس.

كما يحضر الاحتفالية كل من السيد مندوب قائد القوات البحرية، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة؛ رئيس جامعة الإسكندرية، والربان عمر عز الدين، والقبطان نبيل عبد الوهاب والعديد من الشخصيات العسكرية والمدنية في المجتمع السكندري، وذلك بمشاركة أبطال العملية الحقيقيين.