ملف سري ودايماً عامر يدخلان الأعلى مشاهدة بعد رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:25 صباحاً - تمكن كل من مسلسلي “دايماً عامر” و"ملف سري" من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم.

واحتل مسلسل “ملف سري” المرتبة 9 فى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it، بينما احتل مسلسل “دايماً عامر” المرتبة 10.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، وماجد المصري، وعائشة بن أحمد، ودنيا عبد العزيز، ونضال الشافعى، ومحسن محيى الدين، وأحمد سعيد عبد الغنى، وإيهاب فهمى، ومادلين طبر، وكارولين عزمى، وعلاء مرسى، وصبا الرافعى، وإيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أما مسلسل “دايماً عامر”، فمن بطولة مصطفى شعبان، وسينتيا خليفة، لبلبة، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، ولمى كتكت، وخالد محروس، ومحمد جمعة، ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري، ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.