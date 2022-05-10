واحد تاني يواصل الصدارة بـ مليون و188 ألف جنيه إيرادات ليلة أمس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:28 صباحاً - حقق فيلم “واحد تاني” لـ أحمد حلمي إيرادات وصلت إلى 1.118.608 جنيه أمس، الاثنين، ليحافظ على صدارته فى شباك التذاكر منذ طرحه فى السينمات.

وعاد النجم أحمد حلمي إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني"، حيث استطاع الفيلم تخطى المليون جنيه مساء الأحد -وقفة عيد الفطر المبارك - بعد أن انطلق فى حفلتي العاشرة مساءً والثانية عشرة منتصف الليل ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط، محققاً أعلى إيرادات فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، وروبى، ونسرين أمين، وعمرو عبد الجليل، وسيد رجب، وأحمد مالك، ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات “سينرجى فيلمز”، و"ماجيك بين"، وأفلام مصر العالمية، و"أوسكار".

وتدور أحداث فيلم “واحد تاني” حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.