بتهمة الإساءة له ولزوجته.. أشرف زكي يتقدم ببلاغ ضد زوج منة عرفة

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم محامي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ببلاغ إلى قسم شرطة الدقي ضد محمود مهدي زوج منة عرفة، للتشهير به وزوجته روجينا عبر المواقع الإخبارية والإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتحرر محضرًا بالواقعة ضد محمود المهدي زوج منة عرفة، أحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

كان محامي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قدم بلاغا إلى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، اتهم فيه محمود المهدي بالتشهير بنقيب المهن التمثيلية والإساءة إليه.