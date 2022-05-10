انت الان تتابع خبر اتفرجوا .. من هي الفنانة الشهيرة ابنة الفنان محمود حميدة.. مش هتصدقوا هي مين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الكثير من الجمهور والمتابعين وخاصة من يحبون الفنان الكبير محمود حميدة، لا يعرفون أن ابنته فنانة شابه قدمت الكثير من الأعمال الفنية المميزة، وهي لا تريد أن تكشف أنها ابنته لأنها تريد أن تحقق النجاح بنفسها بدون أن تعتمد على أسم والدها.

من هي الفنانة الشهيرة ابنة الفنان محمود حميدة

وابنة الفنان محمود حميدة هي الفنانة الشابة أية محمود حميدة وهي من مواليد 3 يونيو 1988 وتبلغ من العمر 33 عاماً، وشاركت في الكثير من الأعمال الفنية والمسلسلات والأفلام وبدأت مشوارها الفني عن طريق الاشتراك في العديد من الورش السينمائية، وهذا قبل أن تشارك في أول أعمالها وهو فيلم علاقات خاصة، وهي فاجأت الجميع بتقديم الكثير من الأعمال الفنية المميزة والتي حصلت على نسب مشاهدة كبيرة، وكان إعلان أنها ابنه فنان كبير من المفاجآت الغير متوقعة بالنسبة للكثيرين.

ابنة محمود حميدة

أعمال قدمتها أية محمود حميدة

وقامت الفنانة الشابة أية محمود حميدة بتقديم الكثير من الأعمال الفنية المميزة، مثل فيلم ماشيين بالعكس وفيلم ولد و بنت، وأيضاً شاركت في الدراما بمسلسل ميراث الريح، وبدايتها في مجال الفن لم تكن في التمثيل ولكنها كانت تغني في فرقة اسكندريلا الغنائية التي اشتهرت بالأغاني التراثية وإحياء أغاني السيد درويش والشيخ إمام، وهي واحدة من ضمن أربع بنات للفنان محمود حميدة وهم “إيمان، أمنية، أسماء”.