أحمد حلمي : “واحد تاني” يعبر عن حالتي عندما فقدت الشغف خلال سنوات ابتعادي عن السينما

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف النجم أحمد حلمي سبب اختياره لموضوع فقدان الشغف في أحدث أفلامه “واحد تاني”، الذي بدأ عرضه في موسم أفلام عيد الفطر.

وقال أحمد حلمي في مداخلة مع راديو إنرجي : في هذا الفيلم أحببت أن أتناول موضوع لماذا نفقد الشغف مع مرور الوقت، وكما أن بعض الأفلام تعبر عن مخرجيها بعض الأفلام تعبر عن ممثليها، وأنا فقدت الشغف وسألت نفسي هل كان السبب السنوات التي ابتعدت فيها عن السينما.

وأضاف : بدأت أنظر حولي لأعرف هل هي مشكلة خاصة بي أم مشكلة عامة، ووجدت أن الكثير من الناس يعانون من أزمة الجلوس على الكنبة، وهذا الفيلم وأفلامي الأخيرة تعبر عني.

‎وردا على سؤال هل توقعت تصدر الفيلم إيرادات موسم عيد الفطر؟ قال : قبل طرح الفيلم لا أتوقع أي شيء وأقول يا رب، وبعد ذلك أتابع ردود الفعل مع الناس، وكنت أتوقع فقط ربع الرقم الذي حققه الفيلم بعد طرحه في آخر يوم في رمضان.

وردا على سؤال ما سبب غيابك عن السينما 3 سنوات؟ قال : أحيانا الشيء الحلو بحاجة لوقت، ولو سألوني أتمنى تقديم إنتاج أكثر، فيلمين أو ثلاثة في السنة.

وتدور أحداث فيلم “واحد تاني” في إطار كوميدي حول شاب يفقد الشغف ويحاول استعادته من خلال لبوس مضيء، يشارك في بطولته أحمد حلمي وروبي وعمرو عبد الجليل وسيد رجب ونسرين أمين ونور إيهاب وأحمد مالك وعمرو وهبة ومحمد التاجي، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.