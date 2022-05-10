انت الان تتابع خبر تعليق والد حسام حبيب على عودة نجله لشيرين عبد الوهاب.. يفجر مفاجأة للجمهور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حرص والد الفنان حسام حبيب بالكشف عن حقيقة عودة نجله إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتعد من أبرز الأشياء التي شغلت بال جميع المتابعين، وذلك بعد انتشار الكثير من الأنباء التي تؤكد على عودة الثنائي من جديد.

تعليق والد حسام حبيب على عودة نجله لشيرين عبد الوهاب

وقام والد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب بنفي كل الأنباء التي انتشرت حول عودة نجله إلى زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهذا بعد استقبالها في المطار بعد عودتها من الإمارات، وأشار إلى أنها مجرد علاقة صداقة بينهم.

طلاق حسام حبيب وشيرين وقع في ديسمبر الماضي

وحدث الطلاق بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب في شهر ديسمبر الماضي، ونفت شيرين أكثر من مرة كل هذه الأنباء التي تدور حول علاقتها بزوجها السابق، وأصدرت قبل ثلاث أشهر وحسمت الجدل.

شيرين عبد الوهاب تعبر عن حبها لحسام حبيب

وفاجأت شيرين عبد الوهاب في وقت سابق بعد انفصالها عن حسام حبيب، الجميع من خلال مكالمة هاتفية لها قائلة “أنا لسه بحبه”، وبمجرد أن قالت هذه الجملة وبدأ الجميع بتداولها كمؤشر لعودتهم مرة أخرى.

آخر حفل لشيرين عبد الوهاب

ومن ناحية أخرى أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل العيد في أبو ظبي يوم الأربعاء الماضي 4 مايو 2022، وارتدت فستان أنيق من تصميم رامي سلمون، وجاء تصميم الفستان بشكل مميز وطويل أظهر قوامها الممشوق، وأظهرها وكأنها أقصر وأكبر سناً، وقدمت الكثير من الأغاني المميزة الخاصة بها في الحفل.