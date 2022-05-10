رحمة أحمد “مربوحة”: بكيت أثناء تصوير “الكبير ” لهذا السبب ومجموعي في الثانوية 97%

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة رحمة أحمد بطلة شخصية “مربوحة” بمسلسل الكبير أوي 6: “كنت بعمل الشغل اللي عليَّ وسايبة الباقي على ربنا، ورد الفعل فاجئني، وكنت مرعوبة وجت عليَّ فترة كنت بعيط خلال التصوير لإني أمام خطوة مهمة محتاجة أستغلها صح وأكون على قدر ثقة الجمهور”.

مجموع رحمة أحمد في الثانوية

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون إي”: “التحقت بكلية العلوم قسم الميكروبيولوجي بعد فشلي في دخول كلية العلاج الطبيعي، وكنت دحيحة وبذاكر كويس ومجموعي في الثانوية العامة كان 97%، وصدفة من ربنا إني التحقت بفريق المسرح في الكلية لما عجبني إسكتش وضحكني”.

بداية حب التمثيل

وأضافت: “بدأ حبي للتمثيل من مسرح الجامعة، وعمرى ما تخيلت أكون ممثلة في يوم من الأيام، ووالدي دايمًا له رؤية فنية وثقافية وهو نحات ورسام وكان مدير في دار المعارف”.

رد فعل أسرة رحمة أحمد

ولفتت: “أهلي كانوا مبسوطين بأدائي في مسلسل الكبير أوي 6، بعد خطوة أمين وشركاه مع الفنان أحمد أمين، وكانوا داعمين ليَّ بقوة”

وكشفت الفنانة رحمة أحمد بطلة شخصية “مربوحة” بمسلسل الكبير أوي 6، في وقت سابق، “اتحسدت بعد مهرجان المزاريطة وخدت عين وكان نفسي تيجي في العترة بس تحويشة المسلسل جت فيَّ”.

عملية المرارة

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون إي”: “عندي حصوات على المرارة وكان المفروض أدخل أعمل عملية المرارة، بس لسه محتاجة أظبط شوية تحاليل وفيه شوية مشاكل في الكلى وخلال الأيام المقبلة هعملها”.