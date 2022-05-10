مايان السيد تكشف عن تعرضها لوعكة صحية خلال رحلتها بالمكسيك وترد على منتقديها

ابو ظبي - احمد الجزار - مايان السيد اعلنت عن تعرضها لوعكة صحية بعد يومين من قضائها اجازتها في المكسيك مع اصدقائها وبينهم الفنانة أميرة أديب، ويأتي ذلك بعد تلقيها للانتقادات الكثيرة بسبب نشرها اطلالات جريئة بالملابس الصيفية في معظم صورها التي شاركت بها الجمهور عبر حسابها على انستجرام، فتابعوا معنا التفاصيل.

وتأتي الوعكة الصحية لمايان السيد بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب صورها التي ظهرت فيها بإطلالات جريئة حيث ارتدت فساتين صيفية تكشف أجزاء من جسمها، فهاجمها الجمهور خاصة وأنها كانت قد أدت العمرة قبل فترة قليلة في مدينة مكة المكرمة في السعودية.

مايان السيد ردت على هذه الانتقادات عبر سلسلة تغريدات لها على تويتر كتبت فيها :”لقد اكتشفت أنه عندما تختار التجاهل وعدم إعطاء أي أهمية للتعليقات السلبية والحكم عليك، فإنك تصبح أكثر سعادة وتعيش بحرية”.

مايان السيد اعلنت ايضا عن بحثها عن توأم روحها في تغريدة أخرى على تويتر قائلة: “أحتاج من توأم روحي أن يعثر علي الآن.. أنتظره من فترة طويلة”.

إجازة مايان السيد في المكسيك

مايان السيد كانت قد حرصت طيلة الأيام الماضية على مشاركة متابعيها على انستجرام، بتفاصيل رحلتها الى المكسيك حيث تزور الأماكن الطبيعية والمناطق الاثرية، والتقطت بعض الصور في المعلم التاريخي Zapotecs في أواكساكا وهو أقدم مركز حضري في أمريكا الوسطى.

وظهرت مايان السيد في معظم اطلالاتها بملابس صيفية، وتحديدا ارتدت الفساتين الملونة والمكشوفة في نواحي متعددة من أجزاء جسمها، فيما تركت شعرها الكيرلي على طبيعته، واكتفت بمكياج خفيف.