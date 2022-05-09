انت الان تتابع خبر ملكة جمال الأردن بظهور ساخن على التخت في غرفة النوم تثير ضجة على مواقع التواصل.. اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - رغم أن ظهورها يتسم بالندرة، إلا أن كل إطلالة جديدة لزينة العلمي الحاصلة سابقاً على لقب ملكة جمال الأردن تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وشاركت العلمي صورتها عبر حسابها الخاص على منصة التواصل، حيث ظهرت جالسة على تختها في غرفة النوم وكاشفة عن ساقها وأعلى صدرها.

كما برز فساتنها المكشوف الذي أظهر مفاتنها، في حين اختارت كعادتها تسريحة كلاسيكية ومكياجاً قوياً أبرز ملامحها.

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وعلقت ملكة جمال الأردن على الصورة بالقول: "سر الحياه مو بالماي.. لا سر حياتي عيونك.. مساء المساء والرواء".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل، حيث علق صاحب حساب شعس النوافلة قائلاً: "دايما أقول أنك جميلة وأنت أصل الجمال ياغالية".

في حين اختار آخرون التعليق برموز صور قلوب الحب والأزهار، في تعبير عن إعجابهم بإطلالة العلمي.

على صعيد آخر، رأى آخرون أن العلمي لا تمثل "قيم وعادات وأخلاق" المجتمع الأردني المحافظ، حيث وصفها بأنها تحاول جلب "ثقافة دخيلة" على المجتمع، مطالبينها بالكف عن ظهورها الذي يتسم غالباً بإبراز نقاط حساسة من جسدها، بحسب وصفهم.



