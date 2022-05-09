اليسا تحتفل بنجاح الدويتو الجديد مع سعد المجرد من أول دقيقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:25 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية اليسا صورا من احتفالها بأغنية “من أول دقيقة” رفقة المطرب سعد المجرد، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت رفقة اصدقائها في أجواء احتفالية جمعتهم، كما نالت أغنية اليسا الجديدة تفاعل كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

أغنية إليسا.. «من أول دقيقة» تحقق 15 مليون مشاهدة وتريند رقم 1 إليسا تحتفل بوصول أغنية من أول دقيقة إلى 13 مليون مشاهدة

حققت أغنية “من أول دقيقة” للفنانة إليسا، وسعد لمجرد، نجاحا كبيرا جداً منذ طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

استطاعت الاغنية ان تكسر حاجز الـ ١٥ مليون مشاهدة بعد ٤ ايام من طرحها كما احتلت التريند رقم ١ على اليوتيوب.

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