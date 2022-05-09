انت الان تتابع خبر تطورات حالة الفنانة سمية الألفي بعد العلاج الكيماوي.. شعرها تساقط والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام ألفي الألفي شقيق الفنانة سمية الألفي بالكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها إلى أزمة صحية شديدة، وأشار إلي أنها تحصل على العلاج الكيميائي كل أسبوع، وهي حالتها الآن متأخرة ومتدهورة بسبب إصابتها بمرض السرطان.

تطورات حالة الفنانة سمية الألفي بعد العلاج الكيماوي

وكشف الألفي قائلاً “سمية مريضة ولكن حالتها الصحية ليست متدهورة تماماً، وهي حالياً في منزلها وتتابع الدكتور المعالج لها وتذهب لتلقي جرعات الكيماوي كل أسبوع، وبسبب الكيماوي شعرها بدأ يتساقط بعد الانتهاء من الجلسة، وحالتها متأخرة في المرض، وليست في بداياته ونتمنى من ربنا أن يشفيها ويعفو عنها”، وطلب من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.

بداية علاج الفنانة سمية الخشاب

وحدث في ديسمبر الماضي نقل الفنانة سمية الألفي إلى المستشفى وتم حجزها في غرفة العناية المركزة، وذلك بسبب تدهور حالتها الصحية، وخضعت إلى عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم في الثدي.

آخر ظهور لسمية الألفي

وظهرت الفنانة سمية الألفي آخر مرة أثناء العرض الخاص بفيلم ريتسا بطولة نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، وهو يشمل على عدد كبير من الفنانين ومن أهمهم الفنان محمود حميدة وعائشة بن أحمد وأمير المصري وكارولين عزمي ومريم الخشت ومي الغيطي وحسن عثمان وغيرهم الكثير من الفنانين، وهو من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري، وآخر مشاركة لها كانت في عام 2010 وبعد ذلك ابتعدت عن الوسط الفني.