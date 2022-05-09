انت الان تتابع خبر بشفايف منتفخة- اتفرج منة فضالي تفاجئ متابعيها بظهور غريب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصورة الجديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، حيث ظهرت بنيو لوك مختلف حيث ظهرت بشفاة منتفخة مع ضبع شعرها مع استخدام الكثير من المكياج، مما أثارت إعجاب الجمهور معلقة : إنها قاعدة الحياة ، كل شيء كنت تنتظره دائمًا يأتي في اللحظة التي تتوقف فيها عن البحث عنه

تعليقات الجمهور

وحظيت منة فضالي علي الكثير من الاعجاب والتعليقات علي هذه الصور مثل يالى شمس الدنيا بتطلع لما تطلع ضحكه منك وبرده سيبى ضحكتك عليكى عليكى والله لايقه -ليه نفختي شفايفك نصيحة حبيبتي خليك على طبيعتك كنت جميلة الجميلات وانت على الطبيعة

أخر أعمال منه فضالي

وتشارك منة فضالي في مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية تاج راسنا بابا وهو من إخراج محمد الخبيري وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، والحكاية من بطولة صلاح عبد الله، منة فضالي، بسمة داوود، إسلام جمال.

كما تقوم أيضا بتصوير فيلم “ميني بار”، بطولة كلا من نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالى ، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه.