انت الان تتابع خبر قصة فيديو شمس البارودي وزوجها حسن يوسف في المطعم.. تعرفوا عليها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدر أسم الفنانة شمس البارودي كثيراً على مؤشرات البحث العالمي “جوجل”، أثناء الساعات القليلة الماضية، وهذا بعد انتشار فيديو لها مع زوجها الفنان حسن يوسف داخل أحد المطاعم الذي يوجد في منطقة إمبابة.

قصة فيديو شمس البارودي وزوجها حسن يوسف في المطعم

وأكدت شمس البارودي أثناء تصريحات صحفية لها أنها ترفض التصوير بغرض عمل بروباجندا، وأن صاحب المحل وعدها بأنه لم يقوم بنشر الفيديو، وأشارت أيضاً إلى أن هذه الزيارة كانت منذ ما يقرب من سنة.

بداية تعرف شمس البارودي وحسن يوسف

وكشف الفنان حسن يوسف عن بداية تعرفه بزوجته الفنانة شمس البارودي وطريقة زواجهما، وأحبها أثناء تصوير واحد من الأفلام خارج مصر في سوريا، وأوضح أنه وجدها مختلفة عن جميع الفتيات الأخرى، وهي كانت تخاف منه نظراً إلى سمعته في الارتباط بالكثير من الفتيات.

وأشار يوسف أنه أثناء السفر اعترف لها بحبه لها وتحدثت مع أبيها، وجاء لها إلى سوريا ثم تمت خطوبتهم أثناء شهر يناير وتزوجا أثناء شهر فبراير، وحضرها الكثير من الفنانين في وقتها.

اعتزال البارودي في عمر الـ 27

وأضاف أيضاً أن شمس البارودي قررت أن تعتزل وهي في عمر الـ 27 عاماً، وهذا يأتي بعد أن قامت بأداء العمرة، وجاء ذلك بغرض أن تتفرغ إلى بيتها وأولادها، وأكد أيضاً أنه غيور جداً وهي تفهمت هذا الأمر كثيراً واعتزلت الفن وتحجبت نهائياً.