انت الان تتابع خبر صديق ياسمين صبري يفضح حقيقة استحواذها على مبلغ مالي هائل كمؤخر طلاق من أبو هشيمة اليكم التفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لا تزال النجمة ياسمين صبري حديث الاعلام والسوشيال ميديا بسبب انفصالها عن رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة والمكاسب والهدايا التي حصلت عليها من الأخير.

وجاء ردّ أبو ذكري بعد أنباء تفيد بحصول ياسمين على ما يقرب من 300 مليون جنيه مصري مقسمة إلى أموال سائلة بالبنك، وفيلا بالقاهرة الجديدة، وسيارة رولز رويس كحق شرعي لها بعد الطلاق.

وكانت الفنانة المصرية نفت كل ما ينشر من أخبار حول حصولها على هدايا بقيمة 15 مليون جنيه من أبو هشيمة، مؤكدة أنها تزوجت عام 2020 من دون مهر أو مؤخر صداق، مؤكدة أن الشاب المصري كان زوجاً كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل عن الـ15 مليون جنيه كلام غير صحيح.

ونفت تماما صحة ما تردد حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح. وقالت إن فترة الزواج كانت سلسة، وأنها تكن له كل الاحترام، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وتم التوافق عليه.