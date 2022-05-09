هنا الزاهد تكشف عن تعرضها وشقيقتها لعملية نصب وتهدد: “بقالنا شهر وساكتين”

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح، لعملية نصب من قبل بعض الأشخاص منذ فترة، وأشارت هنا إلى أنها تكتمت على الأزمة ولكنها قررت كشف تفاصيل عملية النصب التي تعرضت لها.

وكتبت هنا الزاهد عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع انستجرام: اتنصب عليا أنا وأختي بقالنا شهر وساكتين وعاملين أعذار بس الاستوري الجاية هشرح إيه اللي حصل.

وواصلت هنا: وهقول بالأسامي مين الناس اللي تعبونا بقالنا شهر ودخلونا في قصص مش قصصنا.

هنا الزاهد: تعرضت للتنمر بسبب أنفي

وعلى جانب آخر، ردت هنا الزاهد على أسئلة متابعيها على موقع انستجرام، وكشفت العديد من الأسرار لأول مرة من بينهم تعرضها للتنمر في المدرسة بسبب أنفها، ولذلك قررت أن تحسن من مظهرها عن طريق عملية تجميل، كما أشارت هنا الزاهد إلى أنها تتنمى التعاون مع الفنان محمد رمضان في عمل فني وأن التعاون معه شرف بالنسبة لها.

آخر أعمال هنا الزاهد

ويذكر أن هنا الزاهد تعيش حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شاركت في مسلسل يحمل اسم أنا وهي بالتعاون مع الفنان أحمد حاتم، وأشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، سليمان عيد، ومحمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول المشكلات النفسية.