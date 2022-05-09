انت الان تتابع خبر أحد نجوم مسلسل توبة يرد بقوة على الانتقادات الحادة التي وجهت للمسلسل.. لن تتخيل ما قاله الفنان! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتابت أهالي مدينة بورسعيد حالة من السخط والغضب، بعد عرض أولى حلقات مسلسل "توبة" في الماراثون الرمضاني الماضي، والذي تدور أحداثه في المدينة، واصفين العمل بأنه شكّل إهانة لهم لما تضمنه من مشاهد "البلطجة".

وكان الكثير من رواد السوشيال ميديا قد انتقدوا بعض مشاهد المسلسل، التي تضمنت أعمال البلطجة وتناول المخدرات وافتعال المشاكل من جانب عمرو سعد خلال أحداث العمل.

وشارك في مسلسل "توبة" الى جانب ماجد المصري الكثير من النجوم، أبرزهم: عمرو سعد، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، حسن أبو الروس، رحاب الجمل، مروة الأزلي، مصطفى أبو سريع، عبد العزيز مخيون، عارفه عبد الرسول، انتصار، وهو إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي وأحمد بكر.