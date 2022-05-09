انت الان تتابع خبر ديانا كرزون بإطلالة فاتنة والجمهور الأردني يتفاعل بقوة.. اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون على متابعيها بإطلالة وصفها المعلقون بـ "الفاتنة".

وشاركت كرزن عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" صورة ظهرت فيها مرتدية زيا تقليديا من تصميم الإماراتية شيخة الغيثي.

كما تزينت ديانا بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات الباهظة، حيث برز عقد يظهر من الصورة كأنه من الألماس.

بالمقابل ون الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة الأردنية على تسريحة الشعر المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها ما أبرز أنوثتها بشكل لافت.

وعلقت كرزون على مجموعة من الصور التي التقطتها في جلسة التصوير بالقول: "بنت الإمارات المبدعة.. لمسة ساحر!".

وتفاعل الجمهور العريض للفنانة كرزون خاصة الأردنيون الذي تغنوا بأناقتها وانهالوا عليها بعبارات المديح والثناء.

وقالت صاحبة الحساب الذي يحمل اسم "أميرة بنت شهم": "لا مجال للمقارنة.. النشمية الأردنية دوما في الصدارة.. الله يحفظك حبيبتي".

كما علق على الصور أحمد الصرارية قائلا: "الأناقة ليست غريبة على النشميات.. وديانا كرزون زينتهن.. صبوا القهوة وانطوها ياها على ظهور الخيل!".

على صعيد آخر، انتقدت بعض التعليقات المجهورات والإكسسوارات التي ظهرت فيها الفنانة، حيث طالبوها بالتواضع على حد وصفهم.