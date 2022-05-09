انت الان تتابع خبر أحمد مجدي ينهال بالشكر على محمد رمضان من السويد وهذا السبب! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الفنان أحمد مجدي بتوجيه الشكر للفنان محمد رمضان والمؤلف محمد يسن والفنان محمد سعد لمشاركتهم معه مسلسل "المشوار" والذي عرض في رمضان ٢٠٢٢.

وتحدث الفنان أحمد مجدي عن سبب المشكلة التي واجهت المسلسل من وجهة نظره وهي عدم اكتمال كتابة المسلسل بشكل كامل، قائلا: "زي أي مشكلة بتواجه عمل كبير أن المسلسل مبيكونش مكتوب بشكل كامل فالتحديات ديما بتزيد في عمل أنتاجه صعب زي ده كانت أظن أن عدم اكتمال السيناريو صعب جدا علي الإخراج وعلي الإنتاج".وعبر أيضا عن سعادته بالدور الذي قدمه في المشوار وأنه كان تحديا بالنسبة له لتشابه بالدور الذي قدمه العام الماضي قائلا "إن انا يجيلي دور شبه دور السنة اللي فاتت شيء قلقني جدا لكن انا كنت براهن لان الدور اللي كنت عمله السنة اللي فاتت الظابط في السيتينات كانت شخصية ليها أبعاد سياسية واجتماعية أما السنادي أنا بقدم شخصيه معاصره وده اللي حمسني جدا".