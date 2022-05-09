انت الان تتابع خبر هذه الفنانة الشهيرة خضعت لعملية تجميل في أنفي بسبب التنمر اتفرج من تكون والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هنا الزاهد، الفنانة المصرية، ردت على عدة أسئلة من جمهورها على حسابها بانستقرام، وكشفت خلال أجوبتها عن عدة أسرار عن حياتها الفنية والشخصية، وكذلك كشفت عن خضوعها لعملية تجميلية في أنفها بسبب تعرضها للتنمر في صغرها.

هل انتهت صداقة هنا الزاهد مع علي ربيع؟ ومن الأسئلة التي طرحها الجمهور على هنا الزاهد، حول علاقة صداقتها مع الفنان علي ربيع، حيث لاحظ البعض غياب صورهما ولقاءاتهما في الفترة الأخيرة، ونفت هنا الزاهد ذلك، وقالت في ردها: "لا طبعا علي من أقرب الناس ليا، بس الفترة اللي فاتت كان هو مشغول وأنا مشغولة عشان كده مكناش بنشوف بعض كتير"،وكشفت هنا الزاهد عن سبب عدم استمرارها في برنامج "هزر فزر" وقالت إنه بسبب انشغالها في تصوير مسلسل "النمر" و"حلوة الدنيا سكر"، وأشادت بليلى زاهر التي حلت بديلة لها وقالت: "بس ليلى جات ونورته وكانت قمر".

هنا الزاهد تكشف خضوعها لعملية بأنفها بسبب التنمر وكشفت هنا الزاهد عن خضوعها لعملية تجميل في أنفها بسبب تعرضها للتنمر في صغرها، وذلك في ردها على سؤال أحد المتابعين حول تعاملها مع التنمر، وقالت: "أيوة وأنا في المدرسة كانوا بيتنمروا على مناخيري لما كبرت عملتها بسبب انها عملتلي عقدة"، وقالت هنا الزاهد إنها لا تريد تغيير شيء في شكلها، ولكنها تريد أن تتغير في عدة أشياء في شخصيتها، وأضافت: "في شخصيتي نفسي مخدش عالناس بسرعة وأصدقهم وابطل قلق وتسرع".

هل ترفض هنا الزاهد العمل مع محمد رمضان؟ وتحدثت هنا الزاهد عن علاقتها بزوجها أحمد فهمي وقالت إنه أقرب أصدقائها، وتغزلت به وقالت عنه: "أطيب واحد في العالم"، ونفت رفضها العمل مع محمد رمضان وقالت: "أيوا بتابع أعماله، واحنا اشتغلنا مع بعض قبل كده مسرحية من 6 سنين اسمها "أهلا رمضان،" وأحب ويشرفني اكيد اشتغل معاه تاني".

وأشادت هنا الزاهد بزميلها محمد إمام، وقالت إن مسلسل "النمر" الذي جمعهما من أجمل مسلسلاتها ووصفته بـ"زكي وشاطر ولذيذ ودمه خفيف وبيهتم بكل حد من أصغر حد لأكبر حد"، وأضافت هنا الزاهد إنها لم تتابع في موسم رمضان الماضي سوى مسلسل "بطلوع الروح" وأعجبها، وأنها غابت عن الموسم الرمضاني بسبب انشغالها في تصوير فيلمين سينمائيين.