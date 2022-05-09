بفستان أحمر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث جلسة تصورية لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 07:25 مساءً - نشرت الفنانة رانيا يوسف صور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، في أحدث جلسة تصورية لها، حيث ظهرت مرتديه فستان أحمر جرئ مع مكياج جذاب وعقد بسيط وتركت شعرها منسدلًا.

وعلقت قائلة: "معرفة كيفية ارتداء الملابس هو الفن".

يذكر أن أخر أعمال رانيا مسلسل " ملوك الجدعنة"، وشاركت من خلاله في سباق رمضان 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى، ﺗﺄﻟﻴﻒ عبير سليمان العمل بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عبدالرحمن القليوبي، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس.