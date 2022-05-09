انت الان تتابع خبر صديق ياسمين صبري يفجّر مفاجأة صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لا تزال الفنانة المصرية ياسمين صبري تتصدر حديث الاعلام ومواقع التواصل بعد انفصالها عن رجل زوجها الاعمال أحمد أبو هشيمة، وانتشار أخبار مفبركة حول المكاسب المادية الضخمة التي حصلت عليها بعد الطلاق.

وفي ظل هذه الضجة، فجر إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب مفاجأة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، دافع من خلالها عن الفنانة المصرية، مؤكداً أنها تنازلت عن حقوقها المادية من أجل الطلاق من أبو هشيمة.

وكتب إبراهيم أبو ذكري: "ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها وتم الطلاق.. بطلوا هري بقى"، وجاء ذلك ردّ على الأنباء التي أفادت بحصول ياسمين على ما يقرب من 300 مليون جنيه مصري مقسمة إلى أموال سائلة بالبنك، وفيلا بالقاهرة الجديدة، وسيارة رولز رويس كحق شرعي لها بعد الطلاق.

وبدورها نفت ياسمين صبري كل ما ينشر حول الملايين التي حصلت عليها بعد الطلاق، مؤكدة أنها تزوجت عام 2020 من دون مهر أو مؤخر صداق، وكان زوجاً كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل عن الـ15 مليون جنيه كلام غير صحيح، حسب كلامها.

كما نفت الفنانة حصولها على مصنع للعدسات، ومصنع للملابس، وامتلاكها 24 سيارة، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح، مؤكدة أنها تكن لأبو هشيمة كل الاحترام ولا علاقة للمال بهذا، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وتم التوافق عليه.